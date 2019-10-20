سيف عيسى يتأهل إلى نصف النهائي في بطولة "الجائزة الكبرى" للتايكوندو

ضمن اللاعب سيف عيسى، لاعب منتخب مصر للتايكوندو، الحصول على ميدالية في منافسات وزن كجم ببطولة "الجائزة الكبرى" للتايكوندو، المقامة حاليا بالعاصمة البلغارية (صوفيا)، وذلك بعد تأهله للدور نصف النهائي للمسابقة.



وتأهل سيف عيسى للدور نصف النهائي في البطولة، عقب فوزه في دور الثمانية على الأمريكي توماس رحيمي، بنتيجة 24-3 "عدم تكافؤ"، كما تغلب على الأمريكي جيسين إيشيدا، في منافسات دور الـ 16 بنتيجة 8-2.



بذكر أن مصر تخوض منافسات بطولة "الجائزة الكبرى"، بستة لاعبين لاعبين "3 رجال هم: معاذ نبيل (58 كجم)، وعبد الرحمن وائل (68 كجم)، وسيف عيسى (80 كجم)، وثلاث لاعبات هن: نور حسين (49 كجم)، ورضوى رضا (57 كجم)، وهداية ملاك (67 كجم)"، ويقود الفريق، المدير الفني المكسيكي أوسكار سالازار، والمدرب المصري محمد مجدي، فيما يرأس البعثة محمد عبد المنعم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو.