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على ‏غرار ممر مشاهير هوليوود.. نجمة باسم مني زكي في دبي

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 04:19 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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شاركت الفنانة منى زكي، جمهورها بصورة أمام ممر المشاهير "دبي ستارز" في مدينة دبي، وبعد وضع نجمة باسمها في الممشى عقب الإعلان رسميًا عن افتتاح ممر المشاهير في منطقة داون تاون دبي.‏

يشار إلى أن ممر المشاهير "دبي ستارز" هو أحدث إضافة إلى وسط ‏مدينة دبي، لتكريم مشاهير العالم، على ‏غرار ممر مشاهير هوليوود، وذلك باختيار ‏أفضل الشخصيات العالمية لمساهمتهم الإيجابية في ‏مجالات ‏الموسيقى، السينما، الفن، العمارة، الرياضة، ‏الأدب، الخدمة المجتمعية، الابتكار، وسائل التواصل ‏الاجتماعي، ‏بالحصول على نجمة دبي أو "دبي ستارز".‏

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