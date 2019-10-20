korastar مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الان بث مباشر بدون تقطيع 20-10-2019

دقائق قليلة تفصلنا عن مشاهدة مباراة ليفربول المحترف لدي صفوفه النجم المصري نجم منتخب مصر و هداف الدوري الانجليزي ونظيره مانشستر يونايتد في بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف yalla shoot live ، يستضيف مانشستر يونايتد manchester-united نظيره ليفربول الكبير liverpool مساء اليوم الأحد 20 أكتوبر 2019 ويحتضن اللقاء ملعب أولدترفورد، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي"البريميرليج" .

يلا شوت NOW موعد مباراة ليفربول القادمة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي يهم كثير مشجعي فريق ليفربول فى مصر و الوطن العربى، خاصة بعد انتقل اللاعب المصرى محمد صلاح من فريق روما الايطالي الى فريق ليفربول الانجليزى وزادت شعبية فريق الريدز، و أصبح الملايين ينتظرون مشاهدة مبارياته فى مختلف البطولات الانجليزية والعالمية، ورغم خسارة ليفربول لقب الدورى الانجليزى فى صراعه مع مانشستر سيتى، إلا أنهم استطاعوا تحقيق لقب دورى أبطال أوروبا، و فى أولى مبارياته الرسمية على كأس الدرع الخيري مع فريق مانشستر سيتى استطاع السيتى خطف الكأس بعد الفوز بضربات الترجيح، وانتهى الوقت الأصلي 1/1، جدير بالذكر أن فريق ليفربول هو الآن فى مقدمة جدول الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".

ويدخل فريق ليفربول اللقاء وهو يتربع علي عرش الصدارة في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة ويأمل في تحقيق الفوز والحفاظ علي الصدارة ، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الـ 12 بـ 9 نقاط.





تشكيلة ليفربول المتوقعة لمواجهة مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: روبيرتسون – جويل ماتيب – فان دايك – أرنولد

الوسط: فاينالدوم – هيندرسون – فابينيو

الهجوم: صلاح – ماني – فيرمينيو

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة لمواجهة ليفربول :

حراسة المرمى : روميرو

خط الدفاع : لينديلوف – هاري ماجواير – بيساكا – أشلي يونج

خط الوسط : ماتيتش – خوان ماتا – ماكتوميناي

خط الهجوم : جيمس – مارسيال – راشفورد.

موعد مباراة ليفربول و مانشيستر يونايتد :

6:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:30 مساءاً بتوقيت مصر .

6:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

القنوات الناقلة :

- بي ان سبورت 2

- Sport TV 1