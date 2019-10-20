رئيس الوزراء يستقبل نظيره الكويتي بمطار القاهرة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة اليوم، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتى، الذى يبدأ زيارة رسمية للقاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، يضم عددًا من الوزراء والمسئولين، إلى جانب عدد من رجال المال والأعمال.



وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن زيارة رئيس الوزراء الكويتي والوفد المرافق له، تأتي تأكيدًا لما تتمتع به العلاقات المصرية الكويتية من روابط وثيقة وتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.



وأشار "سعد" إلى أن العلاقات الثنائية تشهد تناميًا ملحوظًا خلال هذه المرحلة، وهو ما يجب البناء عليه لدفع أطر التعاون المشتركة لمجال أرحب، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويحقق طموحاتهما. مؤكدا أنه يجب البناء أيضا على ما تم من زيارات متبادلة ناجحة بين البلدين على كل المستويات تستهدف الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف.



وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن زيارة رئيس الوزراء الكويتى تتناول سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشتركة فى مختلف المجالات، وكذا بحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



كما تشهد الزيارة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين.