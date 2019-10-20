الليلة.. انطلاق أولى حلقات "ما تيجي يا مليجي"

تنطلق أولى حلقات حكاية "ما تيجي يا مليجي"، مساء اليوم الأحد، عبر شاشة قناة mbc 4، والتي تعد ضمن سلسلة حكايات الموسم الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك".



"ما تيجي يا مليجي" بطولة محمد الشرنوبي، هدى المفتي ومحمود حجازي ودنيا عبدالعزيز، وإنتاج أحمد عبدالعاطي وشركة سينرجي ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.



يذكر أن الجزء الأول من المسلسل عُرض في عام 2016، وتناول خلال 45 حلقة 15 موضوعًا مختلفًا مقسمة على 3 حلقات لكل موضوع، وناقش علاقة الرجل بالمرأة والمشكلات التي تحدث بينهما، وكان بطولة هاني سلامة مع وجود بطلة مختلفة في كل موضوع مثل نيكول سابا، ودرة، وشيري عادل، ومي سليم.