حملات تموينية موسعة في الغربية

شنت محافظة الغربية، بالتنسيق مع مديرية التموين ومديرية الطب البيطري ومباحث التموين، عدة حملات، أسفرت عن تحرير 342 مخالفة تموينية في الفترة من 16 إلى 19- 10- 2019.



ففي مركز مدينة المحلة الكبرى تم تحرير 85 مخالفة تموينية تمثلوا في "39 مخالفة بالمخابز - 46 مخالفة بالأسواق"، كما تم تحرير 68 مخالفة تموينية في مركز ومدينة طنطا تمثلوا في "25 مخالفة بالمخابز – 38 مخالفة بالأسواق – 5 مخالفات بمحطات الوقود والبوتجاز".



بينما تم تحرير 20 مخالفة تموينية فى مركز ومدينة كفر الزيات تمثلوا في "7 مخالفات بالمخابز - 13 مخالفة بالأسواق"، أما في مركز ومدينة سمنود تم تحرير 18 مخالفة تموينية بالمخابز، وفي مركز ومدينة زفتى تم تحرير 17 مخالفة تموينية تمثلوا "10 مخالفات بالمخابز – 7 مخالفات بالأسواق".



أما في مركز ومدينة السنطة، تم تحرير 20 مخالفة تموينية تمثلوا في "15 مخالفة بالمخابز – 5 مخالفات بالأسواق" بينما تم تحرير 24 مخالفة تموينية في مركز ومدينة بسيون تمثلوا في "17 مخالفة بالمخابز – 7 مخالفات بالأسواق" وفي مركز ومدينة قطور، تم تحرير 33 مخالفة تموينية تمثلوا في "18 مخالفة بالمخابز – 15 مخالفة بالأسواق".



كما أسفرت حملات مديرية التموين المفاجئة عن تحرير57 مخالفة تموينية تمثلوا في "11 مخالفة بالمخابز – 44 مخالفة بالأسواق – مخالفتان بمحطات الوقود والبوتجاز"، ونتيجة لهذه الحملات المكثفة وتحرير المخالفات السابقة تم ضبط "1000 رغيف مدعم – 46 شيكارة دقيق بلدي مجمعة -65 كليو لحوم مذبوحة خارج السخانة - 82 علبة بخور مجهولة المصدر".