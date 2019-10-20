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مصر

حملات تموينية موسعة في الغربية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:59 م
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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شنت محافظة الغربية، بالتنسيق مع مديرية التموين ومديرية الطب البيطري ومباحث التموين، عدة حملات، أسفرت عن تحرير 342 مخالفة تموينية في الفترة من 16 إلى 19- 10- 2019.

ففي مركز مدينة المحلة الكبرى تم تحرير 85 مخالفة تموينية تمثلوا في "39 مخالفة بالمخابز - 46 مخالفة بالأسواق"، كما تم تحرير 68 مخالفة تموينية في مركز ومدينة طنطا تمثلوا في "25 مخالفة بالمخابز – 38 مخالفة بالأسواق – 5 مخالفات بمحطات الوقود والبوتجاز".

بينما تم تحرير 20 مخالفة تموينية فى مركز ومدينة كفر الزيات تمثلوا في "7 مخالفات بالمخابز - 13 مخالفة بالأسواق"، أما في مركز ومدينة سمنود تم تحرير 18 مخالفة تموينية بالمخابز، وفي مركز ومدينة زفتى تم تحرير 17 مخالفة تموينية تمثلوا "10 مخالفات بالمخابز – 7 مخالفات بالأسواق".

أما في مركز ومدينة السنطة، تم تحرير 20 مخالفة تموينية تمثلوا في "15 مخالفة بالمخابز – 5 مخالفات بالأسواق" بينما تم تحرير 24 مخالفة تموينية في مركز ومدينة بسيون تمثلوا في "17 مخالفة بالمخابز – 7 مخالفات بالأسواق" وفي مركز ومدينة قطور، تم تحرير 33 مخالفة تموينية تمثلوا في "18 مخالفة بالمخابز – 15 مخالفة بالأسواق".

كما أسفرت حملات مديرية التموين المفاجئة عن تحرير57 مخالفة تموينية تمثلوا في "11 مخالفة بالمخابز – 44 مخالفة بالأسواق – مخالفتان بمحطات الوقود والبوتجاز"، ونتيجة لهذه الحملات المكثفة وتحرير المخالفات السابقة تم ضبط "1000 رغيف مدعم – 46 شيكارة دقيق بلدي مجمعة -65 كليو لحوم مذبوحة خارج السخانة - 82 علبة بخور مجهولة المصدر".

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