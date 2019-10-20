إنقاذ 89 مهاجرًا قبالة مدينة الخمس الليبية

أعلنت البحرية الليبية، اليوم الأحد، إنقاذ 89 مهاجرًا غير قانوني من جنسيات إفريقية مختلفة قبالة مدينة الخمس، شرق البلاد.



وقال مكتب الإعلام بالبحرية، في إيجاز صحفي نشره اليوم، إن بلاغًا ورد، أمس السبت، من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قارب هجرة غير قانونية دفع لإبحار أحد الزوارق التابعة للتشكيل الأول بحرس سواحل طرابلس (الزورق فزان) في مهمة بحث وإنقاذ.



وأضاف أنه تم خلال المهمة إنقاذ قارب مطاطي على ظهره 89 مهاجرا غير قانوني من جنسيات رفريقية مختلفة، بينهم 16 امرأة، وطفلان، وذلك على بعد نحو 75 ميلًا شمال شرق مدينة الخمس، شرق طرابلس.



وأكد المكتب نقل كل المهاجرين إلى نقطة ميناء طرابلس لحرس السواحل، حيث جرى تقديم ما يلزم من مساعدات إنسانية وصحية، قبل تسليم المهاجرين لمركز إيواء طريق السكة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.