وكيل "تعليم كفر الشيخ": نستنكر تضخيم واقعة الطفلة "المحبوسة"

قالت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنها قامت بتشكيل لجنة للوقوف على حادث الطفلة هيام عصام أحمد، التلميذة بالصف الخامس الابتدائي.



وأوضحت كشك، خلال تصريحات خاصة للبرنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر2"، أنه تم استبعاد مدير المدرسة نهائيا بعد الواقعة والتحقيق مع مدرس الحصة الأخيرة والمشرف العام ومشرف الدور لتقصي الحقائق ومعاقبة المخطئين، مستنكرة محاولات البعض تضخيم الواقعة والقول باحتجاز الطفلة لمدة ساعة في المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي وتنظيفها للفصل.



يذكر أن أحد العمال أغلق الباب الحديدي بين الطابق الأول والرابع، دون علمه بوجود الطفلة بالداخل، وظلت محتجزة بالداخل، إلى أن تصادف مرور أحد الأهالي الذي قام بإخراجها من المدرسة.

