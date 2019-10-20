"اتحاد الصناعات" يكشف حقيقة إلغاء الإعفاءات الجمركية

نفى محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، ما تردد بشأن إلغاء الإعفاءات الجمركية المقررة مسبقا في قانون الجمارك الجديد، موضحا أن القانون لم يصدر بعد، وما زال يُناقش في مجلس النواب.



وأضاف "البهي"، عبر مداخلة هاتفية بفضائية النيل للأخبار، أن وزارة المالية تستهدف من إصدار القانون تبسيط الإجراءات، وسرعة الإفراج عن الرسائل الواردة، مؤكدًا أنه تم مناقشة القانون مع وزارة المالية، وهو يسهل الإجراءات، ولا يضع أي عقبات.



وأوضح "البهي"، أن القانون الجديد لم يتطرق من قريب أو بعيد لأي إعفاءات سابقة، حيث إن الهدف من القانون الربط الإلكتروني بين الجهات، والذي سيثمر عنه تحسن وضع مصر في الإفراج عن الرسائل.

