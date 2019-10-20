"العدل" للبرلمان: قانون جديد للأحوال الشخصية.. قريبًا

بدأ مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 من حيث المبدأ، وعرض المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير اللجنة المشتركة علي النواب وطالب بالموافقة عليه.



وأكد المستشار محمد عيد، مساعد وزير العدل، على أن الوزارة تدرس حاليًا مشروع قانون متكامل حول الأحوال الشخصية.



وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، أن الحكومة ستدفع بالقانون قريبًا لمجلس النواب وهو ما قابله الدكتور علي عبدالعال، قائلًا «دي بشرة سارة ».