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اقتصاد

ارتفاع مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:45 م
البورصة
البورصة
وكالات
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أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع شبه جماعي للمؤشرات، وسط مشتريات أجنبية وضعف في السيولة.

كما ارتفع رأس المال السوقي بقيمة 12 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 717.866 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 103 ملايين ورقة مالية، بقيمة 336.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.1 ألف عملية لـ167 شركة.

وسجلت تعاملات المصريين 86.42% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.88%، والعرب على 6.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.98% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.01%.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24%، ليغلق عند مستوى 14239 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 2061 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1%، ليغلق عند مستوى 17102 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57%، ليغلق عند مستوى 5288 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.38%، ليغلق عند مستوى 536 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 1418 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.37%، ليغلق عند مستوى 473 نقطة.

وارتفعت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت 58 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

ومال صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 28.1 مليون جنيه، 4 ملايين جنيه، 1.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 13.6 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 17.4 مليون جنيه، على التوالي.

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