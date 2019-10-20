غرفة ملابس هنا الزاهد تثير الجدل بين الفتيات (صورة)

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها، عبر خاصية الأستوري على حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة من غرفة النوم.



ونشرت "الزاهد"، صورة من داخل منزلها والتي يبدو بأن اختياراتها للأثاث جاء باللونين الأبيض والبينك في غرفة النوم، وهو ما أثار الجدل بين الفتيات على السوشيال ميديا من ظهور عدد الأحذية التي تمتلكها بعدد خرافي.



كما استعرضت "الزاهد"، غرفة الملابس الخاصة بها، وشكرت مهندسة الديكور التي نفذتها، مؤكدة أنها أرهقتها بطلباتها طوال الأربعة أشهر الماضية.

