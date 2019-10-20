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مصر

حركة ترقيات موسعة لرؤساء أجهزة مدن المجتمعات العمرانية الجديدة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:42 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم، قرارًا بترقية 11 مهندسًا لشغل مناصب رؤساء أجهزة مدن، ونواب رؤساء أجهزة، تمثلت على النحو التالي:

- ترقية المهندس عبدالوهاب سعيد صميدة الذي كان يعمل نائبًا لرئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، والذي كان مكلفًا بتسيير أعمال الجهاز، ليشغل منصب رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة.
- ترقية المهندسة جيهان أحمد عمار فرغلي التي كانت تشغل منصب نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، والتي كانت مكلفة بتسيير أعمال الجهاز، لتشغل منصب رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة.
- ترقية المهندسة حنان عبدالعظيم شوقي التي كانت تشغل منصب مدير عام بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، لتشغل منصب نائب رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.
- ترقية المهندس محيي برهام يوسف الذي كان يشغل منصب مدير عام بجهاز مدينة 6 أكتوبر ليشغل منصب نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر.
- ترقية المهندس حمودة محمد عطية الذي كان يشغل منصب كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز مدينة بدر، ليشغل منصب نائب رئيس جهاز تنمية مدينة بدر.
- ترقية المهندسة مها سلطان محمد التي كانت تشغل منصب كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، لتشغل منصب نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.
- ترقية المهندس محمد أحمد عرابي الذي كان يشغل منصب كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز مدينة الشيخ زايد، ليشغل منصب نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد.
- ترقية المهندس محمد مصلح سلامة الذي كان يشغل منصب كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ليشغل منصب نائب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.
- ترقية المهندس أحمد حمدي إسماعيل الذي كان يشغل منصب مهندس مدني أول بجهاز تنمية مدينة بدر ليشغل منصب نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة للمرافق.
- ترقية المهندس ياسر عبدالحليم حسن الذي كان يشغل منصب مهندس معماري أول بجهاز تنمية مدينة دمياط، ليشغل منصب نائب رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة.
- ترقية المهندس على شحاتة محمد إسماعيل الذي كان يشغل منصب مهندس مدني ثالث بجهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، ليشغل منصب نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة.

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