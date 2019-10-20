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اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:39 م
جريدة الدستور
وكالات
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شهدت أسعار الدواجن وأسعار الكتاكيت استقرارًا بالأسواق، اليوم الأحد، حيث سجلت الفراخ البيضاء في المزرعة 19 جنيهًا للكيلو لتصل إلى المستهلك ما بين 24 و25 جنيهًا، فيما تصل أسعار الدواجن البيضاء في بعض المناطق إلى 19 جنيهًا للمستهلك.

وسجل سعر الدواجن البلدي نحو 29 جنيهًا للكيلو من المزرعة، في حين يصل سعرها للمستهلك ما بين 35 و36 جنيهًا، فيما سجلت أسعار السمان 25 جنيهًا، والحمام 55 جنيهًا، والأرانب 55 جنيهًا للكيلو، وكيلو الرومي بلغ سعره 60 جنيهًا، وكيلو الكبد والقوانص بـ35 جنيهًا، والهياكل بـ10 جنيهات، وكبد صافي بـ40 جنيهًا، والأجنحة بـ20 جنيهًا للكيلو.

وعن أسعار كرتونة البيض والبانيه، فقد سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 32.5 جنيه، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي 40.5 جنيه، كما بلغ سعر كيلو الدواجن المجمدة ما بين 31 و33 جنيهًا، وتراوح سعر الكيلو الأبيض ما بين 25 و26 جنيهًا، و27 للأوراك، و44 للبانيه، و30 للساسو، و35 للبلدي، و40 للرومي، و40 للبط.

واستقر سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 2.50 إلى 3 جنيهات، ويتراوح سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 4.75 إلى 5.00 جنيهات، وسعر الكتكوت البلدي عمر يوم من 3.00 إلى 3.50 جنيه.

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