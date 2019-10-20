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سياسي

رئيس البرلمان يهنئ المحكمة الدستورية باليوبيل الذهبى

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:37 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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هنأ الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رئيس المحكمة الدستورية العليا بمناسبة اليوبيل الذهبى لها، قائلًا: "هى محكمة خالدة استطاعت أن تشق طريقها إلى مصاف المحاكم الدستورية على مستوى العالم".

وقال "عبدالعال" خلال الجلسة العامة للبرلمان: "ترددت في توجيه الشكر إعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات.. نظرًا لاعتبارها علامة بارزة سأخرج عن مبدأ الفصل بين السلطات لتهنئة المحكمة الدستورية العليا بيوبيلها الذهبي".

وكان النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، وجه التحية والتهنئة للمحكمة الدستورية خلال الجلسة العامة بمناسبة اليوبيل الذهبي.

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