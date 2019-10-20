الأحد 20 أكتوبر 2019 الموافق 21 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

الكرازة

إيبارشية المنيا تطلق دورة "بلا ندم" الجمعة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:37 م
جريدة الدستور
تريزة شنودة _جرجس صفوت
طباعة
تنظم إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا مكاريوس أسقف عام الإيبارشية، دورة لخدام مرحلتي إعدادي وثانوي بعنوان "بلا ندم" على مدار يومي 25 و26 أكتوبر الجاري.

تأتي الدورة تحت رعاية خدمة الحياة الأفضل للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، بالتعاون مع إيبارشية المنيا.

من ناحية أخرى، احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مؤخرًا بعيد رأس السنة القبطية المعروف كنسيا بـ"عيد النيروز" لتبدأ عاما قبطيا جديدا يحمل تاريخ 1736 يُختتم في سبتمبر المقبل، وتنقطع الكنيسة عن الأصوام المطولة ما خلا صوم يومي الأربعاء والجمعة أسبوعيًا، حتى تحتفل بصوم الميلاد في 25 نوفمبر المقبل.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

تأجيل الحكم فى قضية "شهيد الشهامة"

منذ حوالي 7 ساعات

تعزيزات أمنية مكثفة لحظة وصول "راجح" قاتل "شهيد الشهامة" للمحكمة

منذ حوالي 7 ساعات

السيسي يتفقد الكلية الحربية ويحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد

منذ حوالي 18 ساعة

حريق بفندق سياحى فى الغردقة

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

الأكثر قراءة

المحليات تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

حريق بفندق سياحى فى الغردقة

تعزيزات أمنية مكثفة لحظة وصول "راجح" قاتل "شهيد الشهامة" للمحكمة

توكل كرمان تعترف بالتورط فى جريمة اغتيال الرئيس اليمنى السابق

أيام زمان

اعتناق ليلى مراد للإسلام لحظة آذان الفجر.. تعرف على القصة

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

دراسة: التمارين الرياضية قد تقلل إصابة المدخنين بسرطان الرئة

الوجبات السريعة والمصنعة والتكنولوجيا أسباب لـ "السمنة"

تغير شكل الأصابع مؤشر على الإصابة بأمراض خطيرة

أدوية ارتفاع ضغط الدم تزيد من خطر الانتحار

الرئيس نيوز

بلد "القواعد العسكرية".. الخريطة الكاملة للقوات الأجنبية في سوريا

خلال الجلسة العامة.. البرلمان يوافق على قانون هيئات القطاع العام

رئيس البنك الأوروبى يشيد بنجاح مصر فى مشروعات البنية الأساسية

رئيس النواب يهنئ نائب أشمون بعد عودة نجله المختطف

منوعات

دراسة: السيدات أكثر تذكرًا لتفاصيل يوم الزفاف

الآلاف يشاركون في نصف ماراثون دلهي رغم ارتفاع معدلات التلوث

شركة "وبنج" تبدأ توصيل الطلبات للمنازل بالطائرات المسيرة

الإجهاد المزمن قد يلعب دورا فى ارتفاع الضغط بين الأمريكيين السود

كشكول

محافظ كفر الشيخ يعتذر لتلميذة "الحامول": حقك عندي

رئيس جامعة بني سويف: توفير خدمات صحية مدعمة للطلاب الوافدين

حقائب تدريبية لتأهيل الطلاب على اجتياز "التوفل والإيلتس" ببني سويف

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

إسلام سياسي

مريدو الصوفية يتوافدون على مولد الدسوقى لليوم الثانى على التوالى

إخواني يعترف: الإرهابية فشلت وهناك خسائر ضخمة لحقت بها

قوات أمريكية تنقل زوجات داعش من شمال سوريا

تشكيل لجنة برلمانية لمكافحة الإرهاب والوقاية منه


زيت وسكر

لماذا يلتقي وزير الإسكان الشركات المُنفذة لمشروع الحدائق بالعاصمة الإدارية؟

خطة “الصحة” لخفض الزيادة السكانية

مصر تحتفل باليوم العالمي لـ”الروماتويد” بـ”مارثون تمشية”: “ايديك في ايدينا”

تشميع وغلق ١٢محلًا ومخزنًا بالعاشر من رمضان

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
خلود اللحظات العابرة
ماجد حبته
وبعد أن تكلم نصرالله
ماجد حبته
قبل أن يتكلم الحريرى
بسنت حسن
طلعت ريحتكم
المزيد

الثقافة

أيمن فايز: ظهور ذاتية الفنان في رسم "الأيقونة" نوع من الهرطقة

الخميس.. افتتاح معرض "حصان خشبى" لـ نذير الطنبولى

مناقشة وتوقيع "جزيرة بدران" بمؤسسة الهلال.. الليلة

الأربعاء.. فيصل ندا يروي ذكرياته بـ صالون الأوبرا الثقافي

صفحتنا ع الفيس بوك