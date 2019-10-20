إيبارشية المنيا تطلق دورة "بلا ندم" الجمعة

تنظم إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا مكاريوس أسقف عام الإيبارشية، دورة لخدام مرحلتي إعدادي وثانوي بعنوان "بلا ندم" على مدار يومي 25 و26 أكتوبر الجاري.



تأتي الدورة تحت رعاية خدمة الحياة الأفضل للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، بالتعاون مع إيبارشية المنيا.



من ناحية أخرى، احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مؤخرًا بعيد رأس السنة القبطية المعروف كنسيا بـ"عيد النيروز" لتبدأ عاما قبطيا جديدا يحمل تاريخ 1736 يُختتم في سبتمبر المقبل، وتنقطع الكنيسة عن الأصوام المطولة ما خلا صوم يومي الأربعاء والجمعة أسبوعيًا، حتى تحتفل بصوم الميلاد في 25 نوفمبر المقبل.