رئيس البرلمان لمرتضى منصور: سألوني في صربيا هنعمل إيه معاك

داعب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النائب مرتضى منصور، خلال منحه الكلمة للتعليق على تعديلات قانون القطاع العام، قائلًا: "ربنا يستر لما باعطيك الكلمة باخاف عليك".



وتابع رئيس البرلمان حديثه للنائب مرتضى منصور خلال الجلسة العامة: "أتمنى أن تكون عبارتك كما تقولها أمام المحاكم".. ورد "منصور" قائلًا: "أنا لي كلمتين فقط".



ووجه منصور، خلال كلمته الشكر لأعضاء مجلس النواب، على وقوفهم ضد مطالب رفع الحصانة في أحد قضايا نادي الزمالك، مؤكدًا أن النائب العام الجديد حفظ القضية بعد توليه منصبه بثلاثة أيام، قائلًا: "شكرًا للنائب العام فالنيابة عادت قوية".



وعقب عبدالعال على حديث النائب: "أنت مش مواطن عادي، أنت عضو مجلس نواب؛ يعني جزء من السلطة".



وتابع عبدالعال: "أنا في صربيا وأمريكا قالولي هتعملوا إيه في مرتضى منصور؟".



من جهته، وعد مرتضى منصور بالتزام الهدوء أمام الكاميرات وفي التليفزيون في الفترة المقبلة.