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عالم

مصرع 3 أشخاص جراء حريق متجر في تشيلي

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:34 م
جريدة الدستور
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لقي ثلاثة أشخاص حتفهم جراء حريق شب بأحد المتاجر الكبرى "سوبر ماركت" في تشيلي، فيما تعاني البلاد من أيام من الاحتجاجات العنيفة التي أصابت العاصمة سانتياجو بحالة من الشلل.

واندلع الحريق بعد نهب السوبر ماركت في سانتياجو، أمس السبت، وتوفيت امرأتان في مكان الحادث، وتوفي رجل في المستشفى في وقت لاحق، حسبما ذكرت وسائل الاعلام المحلية نقلا عن عمدة المدينة، كارلا روبيلار.

وكانت هذه هي أولى حالات الوفاة التي يتم تسجيلها منذ بدء الاحتجاجات قبل أسبوع، بسبب خطط لرفع أسعار وسائل النقل العام.

وعلق الرئيس سيباستيان بينيرا، أمس السبت، رفع أسعار المترو في محاولة لاستعادة النظام العام.

والجمعة الماضي، مع تصاعد العنف عندما أضرم المحتجون النيران في محطات المترو، أعلن بينيرا حالة الطوارئ في سانتياجو، التي يقطنها أكثر من 7 ملايين نسمة.

وتم فرض حظر تجوال من وقت الغروب حتى الفجر في سانتياجو والمناطق المحيطة بها، أمس السبت، حيث تم إرسال فرقة عسكرية كبيرة إلى الشوارع لفرضه.

وتم نشر نحو 9400 من الأفراد العسكريين لاحتواء الاضطرابات، وفقًا لوزارة الدفاع.

ورُفع حظر التجوال، صباح اليوم الأحد، وقال قائد الدفاع الوطني، خافيير إيتورياجا، إنه سيتم تقييم الوضع في الساعات القادمة.

وقالت سلطات مترو سانتياجو إنه سوف يتم وقف عمل الشبكة الممتدة لمسافة 140 كيلومترًا حتى غدٍ الاثنين، على الأقل لتقييم "الأضرار الجسيمة" التي لحقت بالخدمة.

وحسبما ورد فقد تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية بسبب عدم قدرة الطواقم على الوصول إلى المطار.

وتم نهب أكثر من 60 سوبر ماركت في مدن مختلفة في تشيلي، وإضرام النار فيما لا يقل عن ستة من هذه المتاجر، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

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