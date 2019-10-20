الثلاثاء.. افتتاح دار "أم كلثوم" لرعاية المسنين

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم تخصيص 23 مليون جنيه لتطوير دور الرعاية الاجتماعية "أيتام ومسنين"، موضحة أنه تم تخصيص 10 ملايين و927 ألف جنيه منهم لتطوير دور المسنين، ويمتد نطاق عمل المشروع على مستوى 10 محافظات "القاهرة – الجيزة – القليوبية – الغربية – إسكندرية – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – أسيوط".



وأضافت وزيرة التضامن، أنه سيتم افتتاح دار "أم كلثوم" للمسنين، بعد غدٍ الثلاثاء، في إطار تفعيل برنامج الطفولة المبكرة لتطوير مؤسسات الرعاية، مشيرة إلى أنه تم تشكيل اللجنة العليا للمسنين برئاستها وعضوية جميع الأطراف المعنية بشئون المسنين، بالإضافة إلى تمثيل المسنين أنفسهم باللجنة.



وأوضحت أن اللجنة تهدف إلى وضع خطة متكاملة لرعاية كبار المسنين في مصر والعمل على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لوضع وخدمات المسنين، إضافة إلى تنظيم وتنسيق برامج الوزارات والهيئات المعنية برعاية كبار السن واقتراح البرامج والأنشطة التي تكفل إشعار المسن بأهمية واستمرار دوره وعطاءه ومشاركته الفاعلة في المجتمع واستثمار طاقاته وإنشاء شبكة معلوماتية خاصة بأماكن الخدمات المقدمة لكبار السن تشترك فيها جميع الجهات المعنية بموقع الحكومة ويتم تحديثها دوريًا.