رئيس البورصة: نرغب في فتح سوق جديدة منظمة (فيديو)

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية: إننا نسعى لمعرفة الراغبين بالمشاركة في بورصة السلع والإيرادات المحتملة، وذلك بعد الانتهاء من دراسة جدوى إنشاء بورصة السلع المصرية.



وأضاف "فريد"، خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، أن البورصة قامت بعمل دراسة جدوى وحصر شامل بكافة بيانات الإنتاج والتصدير منذ عام 2015 للسلع المتوقع تداولها، ومشاركة المؤسسات الراغبة للمشاركة في السوق.



وأوضح "فريد"، أنهم يرغبون في فتح سوق جديدة منظمة تساهم في عملية تنظيم أسواق السلع الحاضرة لمختلف المنتجات القابلة للتداول عليها في البورصات فضلا عن الإيرادات والتكاليف المتوقعة بالنسبة للسوق.

