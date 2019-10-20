الحريرى يخفض رواتب الوزراء والنواب 50%

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، عن خفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين 50%.



وكان الحريري أمهل حكومته والأطراف السياسية في لبنان 72 ساعة، لوضح حلول للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده، لتهدئة الاحتجاجات التي بدأت، مساء الخميس.



وقال الحريري، في كلمة وجهها للشعب اللبناني، إنه يشعر بوجع اللبنانيين، معربًا عن دعمه كل التحركات السلمية للشعب اللبناني.



وأوضح، في خطابه، أنه ظل يعمل طوال 3 سنوات لرفع العبء عن الشعب اللبناني، لكنه اتهم الأطراف السياسية في لبنان بوضع العراقيل والمعوقات أمام حكومته، وذلك بالتركيز على تصفية الحسابات السياسية.



وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن هناك أطرافًا سياسية في لبنان ترغب في أن "يكون سعد الحريري كبش فداء"، مطالبًا جميع الشركاء السياسيين في لبنان والأطراف الدولية بالمساعدة في تقديم حلول للأزمة الاقتصادية في بلاده.