صعود طفيف للبورصة فى ختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بنحو طفيف، لدى معاملات نهاية أولى جلسات الأسبوع- اليوم الأحد، بدعم من عمليات شراء استباقية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية والعربية.



وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 100 مليون جنيه؛ ليغلق عند مستوى 717.8 مليار جنيه.



وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس30" بنسبة 24. 0 %، بما يعادل 33.59 نقطة، لينهى التعاملات عند مستوى 14239 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوى " إى جى إكس70" بنسبة 38. 0 %، بما يعادل 2.03 نقطة؛ ليغلق عند مستوى 536.74 نقطة، وسط تداولات ضعيفة لم تتخط قيمتها نحو 338.4 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 106.2 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 16.3 ألف صفقة بيع وشراء.