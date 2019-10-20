أستاذ بالجامعة الأمريكية: التعليم الفنى العمود الفقرى لعملية التنمية لأى دولة

قال الدكتور محمد أبو زيد، أستاذ بالجامعة الأمريكية، إن التعليم هو القضية الأولى في مصر، حيث بدأت الدولة منظومة جادة جدا لتطوير التعليم، وأمامنا نحو 7 سنوات حتى تنضج، وتظهر ثمارها.



وأضاف "أبو زيد"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم اهتماما غير عادي بالتعليم، حيث لا يمر أسبوع إلا ويجتمع مع مسئولي التعليم في مصر اجتماعات مطولة لمعرفة كل التفاصيل.



وأكد "أبو زيد"، أن التعليم الفني العمود الفقري لعملية التنمية لأي دولة، حيث إن ثلثي طلاب الإعدادية يلتحقون بالتعليم الفني، لافتًا إلى أن هناك 1300 مدرسة تعليم فني على مستوى الجمهورية، فضلا عن توجه الدولة لإنشاء المدارس التكنولوجية، مؤكدا أن التعليم الفني أصبح له شكل من أشكال القبول.

