الخميس.. افتتاح معرض "حصان خشبي" لـ نذير الطنبولي

تحت عنوان "حصان خشب" يفتتح في السابعة من مساء الخميس المقبل٬ معرض الفنان التشكيلي نذير الطنبولي وذلك بجاليري مصر في الزمالك٬ علي أن يستمر المعرض حتي 14 نوفمبر المقبل.



ولد "الطنبولي" في الإسكندرية عام 1971. بدأ الطنبولي في الرسم والتصوير في سن الثالثة ولم يتوقف. درس الفن والتصميم في جامعة الإسكندرية بين عامي 1989 و1994، وعمل كرسام ومصمم جرافيك قبل الانتقال إلى المملكة المتحدة في عام 2002 حيث عاش منذ ذلك الحين.



في عام 2010، حصل على درجة الماجستير في الفنون من كلية كامبرويل للفنون بلندن، حيث درس فن الكتاب والطباعة. حصل على جائزة Creative Enterprise لعام 2012 من الجامعة نفسها لتأسيسه وإدارة فضاء STUDO75-LONDON.



منذ عام 2015 كان يعمل بشكل متكرر في الإسكندرية. أعمال الطنبولي هي سرد ​​لسيرة ذاتية، تواصلية تغلب عليها روح الدعابة. تمثل كل من الشخصيات والأماكن في عمله حلمًا مثل تقديم جميع الأشخاص الذين يعرفهم وجميع الأماكن التي سافر إليها، ومع ذلك تحتوي أعماله في كثير من الأحيان على العديد من الموضوعات والرموز العالمية التي تجعلها غير محددة ثقافيًا وجذابة على نطاق واسع.



منذ عام 1990 أقام عدة معارض في مصر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وإسبانيا وروسيا وألمانيا ودبي. تقام أعماله في العديد من المجموعات العامة والخاصة في العالم.

