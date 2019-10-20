إنقاذ 44 شخصًا عقب انهيار 3 سدود في سيبيريا

أعلنت السلطات المحلية في مدينة كراسنويارسك في سيبيريا، إنقاذ 44 شخصًا عقب انهيار ثلاثة سدود في منطقة لتعدين الذهب في روسيا.



وذكرت السلطات المحلية، اليوم الأحد أن انهيار السدود الثلاثة أسفر أيضًا عن تدمير مساكن مؤقتة للعمال العاملين في مناجم للذهب في مدينة كراسنويارسك، مشيرةً إلى أن السلطات أوقفت مجموعة من المسئولين بينهم المدير العام للشركة المالكة للموقع؛ للتحقيق معهم على خلفية الحادث.



كانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت، أمس السبت، ارتفاع عدد ضحايا انهيار ثلاثة سدود في مدينة كراسنويارسك إلى 29 قتيلًا ومصابًا.