عمان تستضيف اجتماع مسئولي إدارات التشريع لمجلس التعاون الخليجي

استضافت سلطنة عمان، اليوم الأحد، الاجتماع الخامس عشر للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية.



وأكد وكيل وزارة الشئون القانونية العُماني يحيى بن ناصر الخصيبي، في كلمة له، وفقا لوكالة الأنباء العُمانية، أن التعاون في المجال التشريعي يعد من أهم ركائز العمل المشترك بين دول مجلس التعاون، تنفيذًا لما تهدف إليه المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون من تحقيق للتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في كافة الميادين.

