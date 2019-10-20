غلق 480 حضانة غير مرخصة في الشرقية

أصدرت محافظة الشرقية، قرارًا بالغلق الإداري 480 حضانة غير مرخصة، بمراكز ومدن المحافظة لعدم إلتزام أصحابها باشتراطات فتح الحضانات، وممارسة عملها طبقًا لأحكام القانون المنظمة في هذه الشأن.



وكان محمد كمال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، تقدم بمذكرة للعرض على محافظ الشرقية، لإستصدار قرار غلق 480 حضانة غير مرخصة بمراكز ديرب نجم، الزقازيق، العاشر من رمضان، الحسينية، أولاد صقر، مركز أبو حماد، أبو كبير، كفر صقر، مركز مشتول السوق، مركز ههيا، مركز فاقوس، مركز منيا القمح، الإبراهيمية، القنايات، القرين.



وأوضح محافظ الشرقية، أن فتح الحضانات يتم من خلال مراعاتها اشتراطات محددة منها تقييم أعمال النشاط، بناءً على تقرير فني، والمتابعة الدورية مع مسئولي الدفاع المدني، والإسكان للتأكد من سلامة المبنى، وتأمين المقرات ضد الحرائق، مؤكدًا أنه في حالة إكتشاف مخالفات جسيمة أثناء مدة الترخيص الممنوحة للنشاط يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وسحب الترخيص.



من جانبه، أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الحضانات بنطاق المحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن للتأكد من ضمان مستوى الخدمة المقدمة وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك في إطار الحفاظ على أبنائنا الصغار.