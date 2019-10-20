تخصيص 12 قطعة أرض بمشروع قرية الأمل في الإسماعيلية

شهد نائب محافظ الإسماعيلية أحمد عصام، مراسم إجراء القرعة العلنية لتخصيص 12 قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة لكل منها، ومنزلًا ريفيًا لشباب الخريجين وصغار المزارعين بمشروع قرية الأمل الجديدة بالقنطرة شرق، في حضور المتقدمين من المنتفعين بالمشروع.



وقال نائب المحافظ -في بيان اليوم الأحد- إن كل منتفع قام بالسحب بنفسه لتحديد رقم المنزل وقطعة الأرض المخصصة له، وبهذا يصل إجمالي أعداد المنتفعين بالمشروع حتى الآن 425 منتفعًا.



وأضاف أن مشروع قرية الأمل الجديدة لشباب الخريجين وصغار المزارعين يقع بنطاق مركز ومدينة القنطرة شرق والتي تقع على بعد 15 كيلومترًا من قناة السويس بأرض سيناء، والتي تعد باكورة المشروع القومي لاستصلاح الـ 1.5 مليون فدان الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وتضم القرية أيضا 514 صوبة زراعية مزودة بشبكة ري حديثة على أحدث وسائل تكنولوجيا الزراعة والري.



وشهد القرعة أيضًا كل من جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، وخليل مبارك وكيل وزارة الزراعة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.