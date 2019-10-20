"90 دقيقة" يناقش بنود اتفاقية المبادئ لسد النهضة ويكشف جرائم الإخوان فى ألمانيا





ويواصل الدكتور محمد الباز، كشف جرائم الإبادة التي يقوم بها أردوغان وقواته ضد أبناء الشعب السوري، وآخر التطورات على الساحة السورية.



ويستضيف الدكتور محمد الباز، فى الفقرة الحوارية حسين خضر، نائب رئيس الأمانة الفيدرالية للهجرة والتنوع بالحزب الاشتراكى الديمقراطى الألمانى، الذى يتحدث عن كيف ينظر الغرب إلى جرائم أردوغان في سوريا؟، وماذا عن الخطوات التى ستتخذها ألمانيا لحظر تصدير السلاح لتركيا؟، وكيف تنظر الدول الأوروبية إلى جماعات الإسلام السياسي؟، وما هى الخطوات المتخذة خلال الفترة المقبلة لإدراج جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا؟.



كما يكشف خضر، في حواره، عن أهم التصريحات التى صدرت مؤخرًا من رؤساء أجهزة استخبارات ألمانيا وبريطانيا وفرنسا عن خطورة جماعة الإخوان، وأصبحوا يصفونها بـ"الأشد خطرًا" من تنظيمى داعش والقاعدة، وماذا عن تعامل الغرب فى ملف اللاجئين من الدول التي تشهد صراعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة؟، وكيف تنظر ألمانيا ودول الغرب إلى الإنجازات التي تمت في مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي؟.

يكشف الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة "المحور" الفضائية، عن تفاصيل بنود اتفاقية المبادئ لسد النهضة، والتي تنص على التوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على "التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالحها، وما هي آخر التطورات في هذا الملف".كما يناقش الدكتور محمد الباز، آخر التطورات المتعلقة بالتظاهرات في لبنان فى الساعات الأخيرة، وما الذي ستقدمه الحكومة اللبنانية بعد انتهاء مهلة 72 ساعة التي أعلنها سعد الحريري في خطابه الأخير، ويوجه رسائله لأبناء الشعب اللبناني.