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مصر

النقل: تشغيل محطتى النزهة وهشام بركات فى ديسمبر

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:24 م
جريدة الدستور
علا غزال
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عقب تشغيل وفتح محطة "هليوبوليس" بالجزء الأول للمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، أجرى قيادات وزارة النقل على رأسهم وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ باقي محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، حيث تفقد الوزير محطات النزهة وهشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب مستقلا قاطرة اختبار على السكة، حيث وجه بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام بالجدول الزمني للمشروع، نظرا لأهميته في تسهيل تنقل المواطنين، خاصة مع الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي سواء داخل القاهرة الكبرى أو من القاهرة إلى المدن الجديدة.

وأشارت وزارة النقل إلى تشغيل محطتي النزهة وهشام بركات للركاب في ديسمبر 2019، وتشغيل وافتتاح باقى محطات المرحلة، وهى عمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور، وورشة للعمرة الجسيمة التي تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط في أبريل 2020.

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