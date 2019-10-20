التفاصيل الكاملة لجولة كيتي بيري في سيوة

وسط إجراءات أمنية مكثفة من جانب أمن محافظة مطروح ومدينة سيوة، استقبل فندق أدرار أملال بقرية جعفر في واحة سيوة التابعة لمحافظة مطروح، أمس السبت، المطربة الأمريكية كيتي بيري، وذلك خلال احتفال المحافظة بعيد السياحة والحصاد ومهرجان النخيل.



وعلمت "الدستور" أنه من المقرر أن تزور "كيتي" قاعة تتويج الإسكندر الأكبر ومعبد آمون، حيث إنها ستغادر يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري عقب انتهاء الجولة التي تتم في سرية وتعتيم من جانبها، وفقا لطلبها من إدارة الفندق، كما جهزت إدارة الفندق استعدادات خاصة بها أثناء تحركاتها، واختيار أفضل العاملين بمجال السياحة لمرافقتها.



يذكر أن مدينة سيوة التابعة لمحافظة مطروح احتفلت بعيد السياحة والحصاد، بحضور محافظ مطروح والسكرتير المساعد، وعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة، بالإضافة إلى إقامة مهرجان النخيل الأول 2019 وسط فرحة الأهالي وأطفال الواحة.