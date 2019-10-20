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محافظات

إطلاق حملة "أنت أقوى من المخدرات" بجامعة كفر الشيخ

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:22 م
جريدة الدستور
مصطفى عنز
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نظمت الإدارة العامة لمشروعات البيئة بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الأحد، حملة توعية تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، لتوعية طلبة وطالبات الجامعة بأضرار تعاطى المخدرات.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وسلام العربى، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بكفر الشيخ، وبمشاركة حشود كبيرة من الطلاب.

وتضمنت الحملة، عرض مختصر لأهدافها التوعوية المناهضة للإدمان، واستهدفت توعية طلاب الكليات المختلفة بجامعة كفر الشيخ، كما تم توزيع العديد من المطويات والملصقات التوعوية على الطلاب، وشرح الدور الوقائى والعلاجى من تناول المخدرات، وكيفية الحماية من الوقوع فريسة للمخدرات.

من جانبه، أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هناك تفاعل كبير من جانب شباب الجامعة مع حملة "أنت أقوى من المخدرات"، لمناهضة الإدمان، حيث تحرص الجامعة على تنظيم ندوات توعوية بأضرار المواد المخدرة، مشيرًا إلى استمرار إطلاق الحملة فى العديد من الكليات في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات.

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