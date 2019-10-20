مصرع طفل سقط من أعلى سلم منزله بالشرقية

لقي طفل مصرعه بمحافظة الشرقية، الأحد، بعد أن سقط من سلم المنزل أثناء لهوه.



تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة منيا القمح، بوصول الطفل "معاذ. ع" 4 سنوات، المستشفى العام بمنيا القمح "جثة هامدة" اثر سقوطه من أعلى سلم المنزل أثناء لهوه.



تم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بالدفن، لعدم وجود شبهة جنائية.