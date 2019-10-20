مناقشة وتوقيع "جزيرة بدران" بمؤسسة الهلال.. الليلة

تعقد بمؤسسة دار الهلال٬ بمقرها الكائن بشارع المبتديان ــ السيدة زينب٬ في السادسة مساء اليوم٬ أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع أحدث إصدراتها رواية "جزيرة بدران" للدكتورة داليا مجدي عيد الغني.



ويشارك في المناقشة كل من: الروائي يوسف القعيد٬ الناقد شعبان يوسف٬ الدكتورة نوران فؤاد٬ والشاعر أسامة الحداد. وتدير اللقاء الإعلامية لميس سلامة.



ومما جاد علي غلاف الرواية: جزيرة بدران هى تجربة جديدة للكاتبة تكشف فيها عن فتاة تدعى "جومانا المداح" وهى تسير في الطريق الوعرة المظلمة والغموض يساورها وهي تتذكر كل حياتها الماضية، والتي كانت عبارة عن سلسلة مغامرات متلاحقة، فهل يا ترى هذا الطريق هو بداية لمغامرة جديدة في حياتها، حتى وصلت إلى كوخ الأسرار، والذي يحمل بداخله سلسلة من الألغاز، التي وجدت حلها أثناء قرائتها للرواية الغامضة، التي وجدتها في الكوخ، ولكن السؤال الذي ظل يتردد بداخلها هو أين اختفى مؤلف الرواية "أحمد بدران”.



