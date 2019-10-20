سمية الخشاب تحتفل بعيد ميلادها الـ53

تحتفل النجمة الشاملة سمية الخشاب، اليوم 20 أكتوبر، بعيد ميلادها الـ 53.



واستطاعت الخشاب، خطف قلوب الجماهير بأعمالها في السينما والدراما المصرية، وتلونت في أدوارها مابين بنت البلد البسيطة، وبنت الأكابر، لذلك أحبها الجمهور.



وقبل انفصالها عن زوجها السابق أحمد سعد، طرحت أغنية "بتستقوى" غناء وألحان سمية الخشاب، كلمات هشام صادق، وإخراج جميل المغازى وحققت نجاحا كبيرا وملايين المشاهدات.