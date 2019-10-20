حبس عاطلين بتهمة سرقة 4 شقق فى المرج

قررت نيابة المرج الجزئية، اليوم الأحد، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة الشقق السكنية، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات.



وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن المتهمين "سالم. م"، و"إبراهيم. ح" عاطلان، أقرا في اعترافاتهما بسرقتهما شقة سكنية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب كسر الباب، وتمكنا من سرقة 3 شقق أخرى بذات الأسلوب.



وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا من الأهالي، يفيد بسرقة عاطلين عددا من الشقق السكنية بدائرة القسم.



انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما أموال ومشغولات ذهبية، فاقتادهما رجال المباحث إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.