مرصد الأزهر يشيد بدور القوات المالية في مواجهة الإرهاب

أشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بدور القوات المالية وما تقوم به مجموعة "التحالف من اجل الساحل"، (G5)، من جهود لمواجهة تهديدات المجموعات المسلحة في ساحل غرب إفريقيا.



كان قد قتل ما لا يقل عن 50 إرهابيًا، وأصيب نحو 30 آخرون خلال عملية عسكرية مضادة نفذها الجيش في مالي، لتحرير الجنود المختطفين خلال الهجمات المسلحة التى استهدفت قاعدتين عسكريتين بوسط البلاد نهاية سبتمبر الماضى. يذكر أن مسلحين مجهولين على صلة بتنظيمى "القاعدة" و"داعش" استهدفوا قاعدتين تابعتين للجيش بوسط مالى، وقتلوا نحو 38 جنديًا، فيما اعتبر 60 آخرون فى عداد المفقودين، وذلك فى أسوأ هجمات تتعرض لها قوات الجيش فى مالى خلال العام الجارى، والتى أثارت احتجاجات أقارب الضحايا فضلًا عن عدم توافر معلومات كافية عن مصير المصابين والمفقودين.



وخلال متابعة مرصد الأزهر مجريات الأحداث في مالي، وما تقوم به جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة، والجماعات التابعة لتنظيم داعش، وقيامهم بتنفيذ الكثير من الهجمات ضد القوات المالية والدولية، تبين أنه بلغ عدد ضحايا تلك الهجمات من المدنيين وقوات الأمن منذ بداية هذا العام 696 وإصابة 159.