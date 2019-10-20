ضبط سمكري وميكانيكي سرقا سيارتين في السلام

تمكن ضباط مباحث القاهرة من القبض على ميكانيكي وسمكري، لاتهامهما بسرقة سيارة في السلام.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة السلام، يفيد بورود بلاغ من أحد أصحاب معارض بيع السيارات بدائرة القسم، مفادها عرض شخصين سيارة للبيع بثمن لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.



انتقل ضابط وحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة، وتمكن من ضبطهما وتبين أنهما "م.ا.م.ش" 34 سنة، ميكانيكى، سابق اتهامه فى 5 قضايا أخرهم القضية 14468 لسنة 2015م الحدائق "سلاح "، و".ا.ب.ئ" 30 سنة، سمكرى، سابق اتهامه فى 4 قضايا أخرهم 5088 لسنة 2015م السيدة زينب "مخدرات"، وبحوزتهما السيارة المبلغ بسرقتها في المحضر لسنة 2019م جنح السيدة زينب.



وبمواجهتهما بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط، اعترفا بسرقة السيارة المضبوطة بحوزتهما بأسلوب توصيل كونتاك خارجى، وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما والقضايا المجهولة اعترفا بارتكاب حادث سرقة سيارة أخرى بذات الأسلوب.



تم بإرشادهما ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها بدائرة القسم، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارتين واتهماهما بالسرقة، تم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.