الأحد 20 أكتوبر 2019 الموافق 21 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

عالم

وزراء القوات اللبنانية: استقالتنا من الحكومة ليست مناورة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:09 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
أكد الوزراء الممثلون للحكومة اللبنانية، والذين تقدموا مساء أمس باستقالة جماعية من الحكومة، أن الاستقالة ليست من قبيل المناورة السياسية، مشددين على أن الأوضاع المعيشية وصلت إلى حد يتسم بالخطورة الشديدة وأن الحكومة الحالية لا يُمكن لها الاستمرار، لأنها لا تستطيع القيام بعملية الإنقاذ المطلوبة.

وقال نائب رئيس الوزراء "المستقيل" غسان حاصباني- في حديث له اليوم لإذاعة (الشرق) اللبنانية- إن استقالة وزراء حزب القوات اللبنانية نهائية، نافيا أن تكون الاستقالة موجهة ضد رئيس الحكومة سعد الحريري أو بمثابة تخل عنه في مواجهة الأوضاع المتأزمة.

وأشار حاصباني إلى أن الاستقالة تأتي من أجل الدفع بـ"نمط جديد" في العمل الحكومي، ومواجهة التحديات الاستثنائية التي يشهدها لبنان عبر تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ القرارات المطلوبة وتحقيق الإصلاحات الجذرية.

واعتبر أن كل يوم يستمر فيه بقاء الحكومة من شأنه أن يفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية في سياسيلبنان..مضيفا:"لا يمكن أن تضع الحكومة الحالية نفسها في مواجهة مع مطالب الناس، فالبلاد تحتاج إلى حكومة إنقاذ استثنائية".

من جانبه، قال وزير الشئون الاجتماعية "المستقيل" ريشار قيومجيان إن قرار استقالة وزراء "القوات اللبنانية" تم اتخاذه اتساقا مع مواقف اللبنانيين ومصالحهم وقناعات الحزب، ودونما النظر للمكاسب أو الخسائر التي ستنعكس على حزب القوات اللبنانية.

وأضاف قيومجيان – في حديث له اليوم لإذاعة صوت لبنان– أن الأمور المعيشية في لبنان وصلت إلى وضع خطير، وأن الحكومة الحالية لا تستطيع القيام بعملية الإنقاذ المطلوبة ولا يمكن لها أن تظل في الحكم..متابعا القول: "البلد يحتاج إلى طبيب آخر وعلاج جديد".

وأشار إلى أن حزب القوات اللبنانية تبلورت لديه منذ قرابة شهرين قناعة بضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين (تكنوقراط) تحظى بدعم القوى السياسية، مشددا على أن وزراء القوات اللبنانية لطالما كانوا ضد المساس بدخول المواطنين، وأن يتم الاستعاضة عن ذلك بإصلاحات مالية واقتصادية وإدارية جذرية في الدولة.

وأعرب قيومجيان عن اعتقاده بأن الحكومة القائمة لن تكون قادرة على إنجاز الإصلاحات في 3 أيام، جراء ضغط الحركات الاحتجاجية والتظاهرات في الشارع، مشددا على أن لبنان بحاجة إلى مرحلة جديدة و"صدمة إيجابية" تقود المرحلة.

من جهته، اعتبر وزير العمل "المستقيل" كميل أبو سليمان، أن الشعب اللبناني بكل مكوناته قد فقد الثقة في قدرة الحكومة على إنقاذ الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي، وأن استقالة وزراء حزب القوات اللبنانية من الحكومة تأتي انسجاما مع المواقف التي لطالما دعا إليها الحزب.

وقال في تصريح له: "سعيت خلال عملي في وزارة العمل والحكومة أن أقدم نهجا مختلفا بطريقة التعامل مع الشأن العام، يرتكز على احترام القوانين وتطبيقها مهما كانت الضغوطات، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد بالفعل وليس بالقول، والحرص على المال العام".

وكان رئيس حزب القوات اللبنانية، قد أعلن مساء أمس - في ختام اجتماع لتكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية للحزب) - عن اتخاذ قرار باستقالة جماعية لوزراء حزب القوات اللبنانية داخل الحكومة، على ضوء الأزمة السياسية الحادة التي يشهدها لبنان والاحتجاجات والتظاهرات الواسعة التي تعم البلاد.

والوزراء الأربعة الذين يمثلون حزب القوات اللبنانية داخل الحكومة هم كل من: نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني، ووزير العمل كميل أبو سليمان، ووزير الشئون الاجتماعية ريشار قيومجيان، ووزيرة شئون التنمية الإدارية مي شدياق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

تعزيزات أمنية مكثفة لحظة وصول "راجح" قاتل "شهيد الشهامة" للمحكمة

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي يتفقد الكلية الحربية ويحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد

منذ حوالي 13 ساعة

توكل كرمان تعترف بالتورط فى جريمة اغتيال الرئيس اليمنى السابق

منذ حوالي 10 ساعة

أسعار الخضراوات اليوم.. "الطماطم" بـ5 جنيهات للكيلو

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

image description

تامر عاشور والليثي وعدوية يشعلون حفل المنارة بحضور جماهيري كبير

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

الأكثر قراءة

المحليات تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

حريق بفندق سياحى فى الغردقة

تعزيزات أمنية مكثفة لحظة وصول "راجح" قاتل "شهيد الشهامة" للمحكمة

السيسى: القوات المسلحة تنتقى رجالها من فئات الشعب المصرى كافة

أيام زمان

اعتناق ليلى مراد للإسلام لحظة آذان الفجر.. تعرف على القصة

شريفة ماهر تزوجت من ستيني في سن الخامسة عشر والسبب "والدها"

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

دراسة: التمارين الرياضية قد تقلل إصابة المدخنين بسرطان الرئة

الوجبات السريعة والمصنعة والتكنولوجيا أسباب لـ "السمنة"

تغير شكل الأصابع مؤشر على الإصابة بأمراض خطيرة

أدوية ارتفاع ضغط الدم تزيد من خطر الانتحار

الرئيس نيوز

بعد 4 أيام من الاحتجاجات.. سياسي لبناني يكشف مواقف الأحزاب من حكومة الحريري

البرلمان يجبر جونسون على طلب تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي

رئيس النواب يحيل عددًا من القوانين والاتفاقيات للجان المختصة

تعليق اجتماعات صناعة البرلمان بسبب غياب الحكومة

منوعات

شركة "وبنج" تبدأ توصيل الطلبات للمنازل بالطائرات المسيرة

الإجهاد المزمن قد يلعب دورا فى ارتفاع الضغط بين الأمريكيين السود

كينيا تدشن المرحلة الثانية من مشروع سكك حديدة

افتتاح لعبة مونوبلي بالحجم الحقيقي في هونج كونج تقدم جوائز في الحياة الواقعية

كشكول

مفاجآت الأعلى للجامعات: مئات المعيدين لم ينهوا دراساتهم من 10 سنوات.. والتعاقدات المؤقتة لاستبعاد غير الأكفاء

"التنظيم والإدارة"عن تعديلات "تعيين المعيدين": ليس لنا علاقة

عضو بـ"الأعلى للجامعات" يكشف أسباب تعديل قرار تعيين المعيدين

الأوراق المطلوبة لتسكين المرحلة الثانية في مدن الأزهر الجامعية

إسلام سياسي

قوات أمريكية تنقل زوجات داعش من شمال سوريا

تشكيل لجنة برلمانية لمكافحة الإرهاب والوقاية منه

عبدالعال يحذر من الخلايا النائمة والعائدين من داعش: تثير المخاوف

الطيب: الأزهر حريص على التعاون مع دول القارة الإفريقية لمواجهة الإرهاب


زيت وسكر

لماذا يلتقي وزير الإسكان الشركات المُنفذة لمشروع الحدائق بالعاصمة الإدارية؟

خطة “الصحة” لخفض الزيادة السكانية

مصر تحتفل باليوم العالمي لـ”الروماتويد” بـ”مارثون تمشية”: “ايديك في ايدينا”

تشميع وغلق ١٢محلًا ومخزنًا بالعاشر من رمضان

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
خلود اللحظات العابرة
ماجد حبته
وبعد أن تكلم نصرالله
ماجد حبته
قبل أن يتكلم الحريرى
بسنت حسن
طلعت ريحتكم
المزيد

الثقافة

أيمن فايز: ظهور ذاتية الفنان في رسم "الأيقونة" نوع من الهرطقة

الخميس.. افتتاح معرض "حصان خشبي" لـ نذير الطنبولي

مناقشة وتوقيع "جزيرة بدران" بمؤسسة الهلال.. الليلة

الأربعاء.. فيصل ندا يروي ذكرياته بـ صالون الأوبرا الثقافي

صفحتنا ع الفيس بوك