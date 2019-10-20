الجيش الأمريكي ينقل زوجات لدواعش من مخيم بوسط سوريا

أفادت وسائل إعلام اليوم الأحد، بأن الجيش الأمريكي ينقل زوجات لـ"دواعش" من مخيم في سوريا وسط تحليق جوي مكثف.



يأتي هذا فيما أصدر مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، بيانا يتضمن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا وتعليق العملية العسكرية التركية خلال 5 أيام، وبحسب البيان المشترك "تركي- أمريكي"، الصادر في 13 بندًا فإن الولايات المتحدة تلغي العقوبات التي كانت تفرضها على تركيا على خلفية العملية العسكرية.



ومن ضمن بنود الاتفاق، أن تعيد الولايات المتحدة وتركيا تأكيد علاقتهما كحليفين في الناتو، وتوافق تركيا والولايات المتحدة على أن الظروف على الأرض، ولا سيما شمال شرق سوريا، تتطلب تنسيقًا أوثق على أساس المصالح المشتركة.