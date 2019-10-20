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حوادث

الاستماع لأقوال شهود الإثبات بقضية "ولاية سيناء"

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 02:06 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 12 مُتهمًا بالانضمام لجماعه إرهابية في القضية المعروفة بـ"ولاية سيناء".

أمرت المحكمة بتلاوة أقوال شاهد الإثبات في تحقيقات النيابة العامة عملًا بمواد قانون الإجراءات الجنائية، وتضمنت أقواله أنه بناءً على إذن النيابة بضبط وتفتيش المُتهم "محمد البرعي على فرج" مُقيم بشبرا الخيمة، عمل عدد من الأكمنة ليتم ضبطه أثناء ترجله في مدخل مدينة الشيخ زايد، بتاريخ 27 ديسمبر 2016.

وأضاف الشاهد، أنه بتفتيش المُتهم لم يعثر معه على أية مضبوطات، وباصطحابه لمنزله بشارع الوحدة بالقليوبية، عثر على حقيبة سوداء احتوت على 4 بنادق آلية سوداء بدبشك حديد، وبندقية خرطوش سوداء اللون، و4 قذائف آر بي جي.

وسألت المحكمة الشاهد بعد تلاوة أقواله عن أوصاف المسكن ومُلابسات الضبط، ليُجيب الشاهد بأن المسكن كان في الدور الأرضي، وأن المضبوطات من أسلحة كانت في حقيبة موضوعة تحت السرير، وأن من فتح لهم الباب كان شقيقته أو والدته.

وعن قصد المُتهم من حيازة تلك الأسلحة، قال الشاهد إنه بحسب التحريات التي أجراها زملاؤه فإن المُتهم كان يقصد استخدامها في أعمال إرهابية، وعن سؤال المحكمة بشأن إذا ما كان المُتهم سبق لها استخدام تلك الأسلحة في أعمال إرهابية، أجاب الشاهد بأنه لا يتذكر.

وفي بداية الجلسة، قدمت النيابة شهادة صادرة نيابة شرق القاهرة العسكرية، في القضية 148 لسنة 2017 جنايات عسكرية شرق القاهرة، التي كانت مقيدة برقم 502 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، والشهادة متضمنة أسماء المتهمين، والاتهامات الموجهة لكل منهم، ومواد الاتهام المُقدم بها المُتهمون، وتصرفات النيابة في القضية، وتضمنت الشهادة للأحكام الصادرة على المُتهمين، وأشرت المحكمة على الشهادة بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم، وصرحت للدفاع بالاطلاع.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين الأول والثاني والثالت أنهم في غضون الفترة من 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت النيابة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة "ولاية سيناء" التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجمتع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها.

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