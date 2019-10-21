إدراج 9 قرى جديدة ببنى سويف لتطويرها ضمن المبادرة الرئاسية

أعلنت محافظة بني سويف إدراج 9 قرى للتطوير بالمرحلة الثانية ضمن البروتوكول الموقع بين صندوق "تحيا مصر" وجمعية الأورمان؛ وذلك في إطار مبادرة تطوير القرى الأكثر احتياجًا التي يتم تنفيذها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وذكرت المحافظة - في بيان اليوم الأحد - أنه سيتم من خلال المبادرة في الأيام المقبلة تطوير وتأهيل 270 منزلًا بواقع 30 منزلًا بكل قرية بمراكز (بني سويف، الواسطى،ناصر،أهناسيا، سمسطا).



وأضافت أن القري المدرجة تضمنت (منشأة الأمراء بأهناسيا، باها ببني سويف، دشاشة والتضامن2 بسمسطا، منشية محمد رمضان وصفط في ببا، معصرة أبوصير وأبويط بالواسطى، الحرجة بناصر).



كما أشارت إلى أن أعمال تطوير وتأهيل تلك القرى تشمل تعريش المنزل، ودهانات داخلية وخارجية، وتركيب أبواب وشبابيك، ووصلات كهربائية داخلية، ووصلات سباكة ومياه داخلية، ومحارة المنازل من الداخل والخارج، ورفع كفاءة الحمامات وتشطيبها؛ وذلك لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى واليتامى ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة.