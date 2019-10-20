رئيس البرلمان يدعو لدراسة ظاهرة الكلاب الضالة

دعا الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رئيس لجنة الزراعة والري وأعضاء اللجنة لمناقشة ظاهرة الكلاب الضالة سواء الضارة منها أو غير الضارة.



وقال "عبد العال" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه قد ورد اليه عدد من المكاتبات والخطابات والمناشدات من جمعيات عاملة في مجال الرفق بالحيوان تناشد فيه بالرفق بالكلاب غير الضارة.



وأكد عبدالعال أن مكتب لجنة الادارة المحلية مدعوة للمشاركة في هذا الأمر مع لجنة الزراعة.



وأضاف أنه لابد من الأخذ في الاعتبار حقوق الحيوان والرفق بالحيوان والأهم حقوق الإنسان في البعد عن الأمراض والبعد عن كل ما تسببه الكلاب الضارة.