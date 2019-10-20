بدء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة "عبدالعال"

افتتح الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أعمال الجلسة العامة للمجلس، منذ قليل.



وأحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، عدة اتفاقيات للجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال الجلسة العامة ظهر اليوم.



وتتضمن الاتفاقيات قرار رئيس الجمهورية رقم 513 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن تجديد القاطرات المساعدة لإنشاء شركة نقل البضائع عبر شركة تابعة للهيئة القومية لحديد مصر.



كما أحال رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 514 لسنة 2019 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتجديد القاطرات والمساعدة في تنفيذ المشتريات، وقيمتها 555 ألف و334 يورو.



وأحال قرار رئيس الجمهورية رقم 515 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وصندوق الأوبك بمبلغ 14 مليون دولار لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب في بورسعيد.