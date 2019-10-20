"ملكة الإحساس" تحيى حفًلا بأوبرا جامعة مصر فى ديسمبر

تستعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، حاليًا، لتنظيم حفل غنائي كبير تحييه نجمة الغناء اللبنانية إليسا، مساء يوم 13 ديسمبر المقبل، في مسرح "أوبرا" جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بمقر الجامعة في مدينة 6 أكتوبر.



يأتي الحفل ضمن موسم غنائي حافل يضم سلسلة من الحفلات الغنائية التي تستهدف في المقام الأول تقديم مختلف ألوان الغناء، ومن المقرر أن يبدأ هذا الموسم الغنائي بحفل النجمة إليسا، الذي من المقرر أن تقدم خلاله مجموعة من أشهر أغنياتها الرومانسية المحببة لدى جمهورها، الذي كان قد أطلق عليها من قبل لقب "ملكة الإحساس".. وعلى وجه الخصوص الجمهور المصري، الذي يتفاعل دائمًا مع كلمات أغانيها الرومانسية التي تبعث في النفوس الإحساس بجمال الكلمات وروعة الألحان.



وقد أعدت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا هذا الحفل للنجمة إليسا ضمن برنامج نشاط فني متنوع حرصت الجامعة على أن يرضي جميع الأذواق ويخاطب مختلف الأعمار، من خلال العديد من الحفلات الغنائية التي سيحييها نخبة من نجوم الغناء في مصر والعالم العربي بهدف إثراء الساحة الغنائية.



الجدير بالذكر أن مسرح أوبرا مصر للعلوم والتكنولوجيا يسع 1200 مشاهد، وتم تجهيزه على مستوى عالٍ، من حيث أجهزة الصوت وأدوات الإضاءة ووسائل إدارة المسرح، وفق أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال.