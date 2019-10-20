تجديد حبس مسجل اغتصب والدته المسنة في مصر القديمة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، الأحد، حبس مسجل خطر، 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتعدي جنسيًا على والداته بمصر القديمة.



وكانت النيابة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وإحالة السيدة إلى الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان تعرضها للاعتداء الجنسي من عدمه.



وكشفت تحقيقات النيابة أن سيدة في العقد الخامس من العمر، تقدمت ببلاغ رقم ٩٨٢٠ لسنة ٢٠١٩ جنح مصر القديمة، تفيد فيه باعتداء نجلها عليها جنسيًا بالإكراه، أثناء مكوثه معها بالمنزل بمفردهما، ثم فر هاربًا.



وتبين من التحقيقات أن المتهم كان محبوس على ذمة إحدى القضايا، وبعد خروجه توجه إلى منزل والدته بمصر القديمة للمكوث معها، وكان يتردد عليها ليلًا من وقت لآخر.



ويوم الواقعة كان يجلس معها مساءً وتناول المخدرات، ثم فوجئت به يحاول الاعتداء عليها، فقامت بمجاراته خوفًا منه، وبعد خروجه من البيت توجهت لقسم الشرطة وحررت محضر ضده، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وإحضاره.