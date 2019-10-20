"السمسمية" علي طاولة الأعلى للثقافة الأحد

في إطار الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة٬ ينظم المجلس الأعلى للثقافة٬ أمسية لمناقشة المجموعة القصصية "السمسمية" للأديب الدكتور عادل وديع فلسطين؛ والصادرة عن مؤسسة أخبار اليوم. وذلك في السادسة من مساء الأحد 27 أكتوبر الجاري.



هذا ويشارك في الأمسية عدد من النقاد والمبدعين من بينهم: أيمن سلامة٬ شوقي عبد الحميد٬ محمد جبريل والمخرج محمد فاضل، بالإضافة إلى مؤلف المجموعة المبدع الطبيب عادل وديع فلسطين، ويدير الأمسية الروائي محمد قطب.



يذكر أن المجموعة تضم 14 قصة قصيرة من بينها " السمسمية" التي فازت بالمسابقة الثقافية للشئون المعنوية بالقوات المسلحة لعام 2018.



يذكر أن "وديع فلسطين" كتب وترجم ما قد يتجاوز عدده أربعين كتابا في الأدب والاقتصاد والسياسة وعلوم الصحافة التي قام بتدريسها في الجامعة الأمريكية بالقاهرة على مدى عشر سنوات بين عامي 1948 و1957 من أهم كتبه الأدبية الكتاب الصادر عام 2003 والمعنون "وديع فلسطين يتحدث عن أعلام عصره" في جزئين، يسجل فيهما علاقاته بنحو مئة من الأعلام في مصر والبلاد العربية والمهاجر وديارات المستشرقين. وقد ذُكر بأنه أول من تنبأ بأن نجيب محفوظ سوف يصبح ذا شهرة عالمية. وبالفعل فقد حاز على جائزة نوبل للأدب عام 1988.



شارك في إخراج عدد من الموسوعات منها "الموسوعة العربية الميسرة"، و"موسوعة الأقباط" باللغة الإنجليزية الصادرة في ثمان أجزاء عن جامعة يوتاه في الولايات المتحدة الأمريكية، و"موسوعة أعلام مصر والعالم"، و"موسوعة من تراث القبط".