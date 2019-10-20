شاهد.. تركيا تقتل الأطفال والنساء بقنابل الفوسفور الأبيض المحرم دوليًا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا لصحيفة تايمز البريطانية، كشفت خلاله أن الأمم المتحدة فتحت تحقيقًا موسعًا حول استخدام النظام التركي قنابل الفوسفور الأبيض "المحرم دوليًا" في العدوان الذي شنته على شمال سوريا الأسبوع الماضي.



ووصف التقرير أفعال النظام التركي، بأنه انتهاك صارخ للقانون والمواثيق الدولية، بعد هجمات بقنابل الفوسفور الأبيض على شمال سوريا التي طالت الأطفال والنساء.



استندت الصحيفة في تقريرها، إلى صورة لطفل كردي، يبلغ من العمر 13 عامًا، احترق جسده بشدة بمادة الفوسفور جراء قصف تركي على مدينة رأس العين قبل أيام، موضحة أن الأمم المتحدة، تقوم بجمع الأدلة فيما يخص تلك التقارير.





