شادية ثابت تقترح تمويل أسطول مصرى حديث لصيد الأسماك

تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني لتمويل استراتيجية لإنشاء أسطول حديث ومتطور للصيد.



وأوضحت أن هناك تدهورا كبيرا في أسطول الصيد المصري، فلم نعد نمتلك أسطولًا بحريًا للصيد يؤمن احتياجاتنا، حتى إن السفن المملوكة لنا مرفوضة من دخول الموانئ المتطورة، بما يؤدي إلى ضياع فرص استغلال شواطئنا الممتدة على البحرين الأبيض والأحمر.



وأكملت أن التطور الهائل الذى حدث فى صناعة سفن عالميا من حيث السعة الوطنية ومعدات السلامة يجعل من سفننا الحالية غير صالحة للخدمة على المدى القصير.



وأردفت أن القطاع الخاص هو الآخر عازف عن ضخ أي استثمارات فى البنية الأساسية خوفا من المخاطرة ورغبة منه فى الكسب السريع، خاصة أن مثل هذه المشروعات تحتاج إلى وقت طويل لتغطية ما تم إنفاقه فيها، ومع استمرار غياب الدولة وتجاهل هذا الملف الاقتصادى المهم، ويجب بحث آليات لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.



وطالبت عضو البرلمان بضخ استثمارات ضخمة لتمويل هذا القطاع الحيوي ببناء مجموعة من سفن الصيد العملاقة تكون نواة لأسطول صيد على مستوى عالمى متطور يجوب أعالى البحر وفقًا للأساليب العلمية التى تتبعها الأساطيل الأخرى.



وعلقت: على البنوك أن تمنح تسهيلات ائتمانية لهذه الصناعة العملاقة، حتى نستطيع القول إن لدينا أسطولًا بحريًا يوفر احتياجاتنا من الأسماك باعتباره عنصرًا مهمًا للغذاء ويعوض نقص البروتين في المصادر الأخرى كالفراخ واللحوم.