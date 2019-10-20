تعليق اجتماعات صناعة البرلمان لحين حضور الحكومة

أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تعليق اجتماعات اللجنة بدور الانعقاد الحالى، لحين حضور وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى اجتماعاتها.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لنظر 3 طلبات إحاطة، الأول مُقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس بشأن تسجيل وزارة التجارة والصناعة بعض الماركات التجارية دون تحديد مواصفات موحدة، ما أدى إلى احتكار الاستيراد على أفراد مُحددين، والثانى مُقدم أيضا من النائب سليمان وهدان بشأن تعاقد الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع أحد رجال الأعمال لإنشاء مصنع بنجر السكر منذ عام 2013 بمنطقة الجنوب بمحافظة بورسعيد فى إطار استراتيجية الدولة 2030 ولم يتم إنجاز المشروع على أرض الواقع حتى الآن، بالإضافة إلى طلب الإحاطة المُقدم من النائب الدكتور محمود شحاتة بشأن المُشكلات التى تواجه المستثمرين من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية فيما يتعلق بتخصيص الأراضى الصناعية.



وكان من المُقرر أن يحضر الاجتماع وزير التجارة والصناعة، إلا أنه أبلغ عامر، أمس، اعتذاره عن حضور الاجتماع لارتباطه بالسفر خارج مصر إلى دولة روسيا الاتحادية بتكليف رئاسى، الأمر الذي دفع النائب سليمان وهدان وكيل البرلمان إلى تأجيل مناقشة طلبى الإحاطة الذين تقدم بهما لعدم حضور الوزير المُختص.



وأعلن عامر رفضه القاطع لظاهرة غياب الوزراء، وعدم حضورهم واهتمامهم بمجلس النواب.